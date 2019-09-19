Погода в СНГ: Казахстан готовится к снегопаду, Беларусь отправила деревья на зимовку
Сегодня, 9:59
Небольшой снег в воскресенье ожидается в Москве. Правда, снежного покрова не будет, но зато вполне вероятна гололедица.
Московская почта Деда Мороза в этом году будет работать в онлайн-формате
Сегодня, 9:34
В этом году в Москве впервые заработает электронная почта Деда Мороза. Письма можно отправить с 18 ноября по 15 января
Песков: Мы поддерживаем легитимного президента Беларуси и законность в братской стране
Сегодня, 11:37
Россия выступает за легитимного президента Беларуси и соблюдение законности в братской республике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT, отвечая на вопрос, почему РФ поддерживает
Участки для голосования на выборах в парламент Казахстана откроют в 53 странах
Сегодня, 9:49
Граждане Казахстана за рубежом смогут принять участие в голосовании на очередных парламентских выборах, сообщает
Минобороны РФ: Режим прекращения огня в Карабахе соблюдается на всей линии
Сегодня, 6:21
Российские миротворцы развернули вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре 10
Начнем с бельгийцев: опубликовано расписание матчей чемпионата Европы – 2020
Сегодня, 10:36
Стало известно расписание игр чемпионата Европы по футболу – 2020 года, который был перенесен на 2021 год. В турнире примет участие сборная России, говорится на сайте УЕФА. Подопечные Станислава Черчесова сыграют в
Россиянин Волков сразится с голландцем Оверимом на турнире UFC
Сегодня, 2:50
Российский боец Александр Волков встретится в октагоне с Алистаром Оверимом из Нидерландов. Их бой пройдет в рамках
Россиянин Александр Волков сразится с голландцем Алистаром Оверимом на турнире UFC
Сегодня, 2:50
Российский боец Александр Волков встретится в октагоне с Алистаром Оверимом из Голландии. Их бой пройдет в рамках
Каждого пятого реактора российских вузов поймали на плагиате
19.09.2019, 18:57
”Ректоры-плагиаторы наносят существенный косвенный ущерб экономике России, воспроизводя в своих университетах “специалистов”, терпимых к обману и нарушениям академической этики”, - говорится в