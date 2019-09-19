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Врач назвал самого опасного переносчика COVID-19
Песков рассказал все подробности о российских вакцинах от коронавируса
Антирекорд: в России за сутки выявили почти 22 тыс. новых случаев коронавируса
Погода в СНГ: Казахстан готовится к снегопаду, Беларусь отправила деревья на зимовку
Сегодня, 9:59
Небольшой снег в воскресенье ожидается в Москве. Правда, снежного покрова не будет, но зато вполне вероятна гололедица.
Московская почта Деда Мороза в этом году будет работать в онлайн-формате
Сегодня, 9:34
В этом году в Москве впервые заработает электронная почта Деда Мороза. Письма можно отправить с 18 ноября по 15 января
Его кисть – бензопила: бывший учитель физкультуры создал тысячу скульптур из дерева
Сегодня, 8:59
Житель Санкт-Петербурга создает деревянные фигуры животных с помощью бензопилы. И делает это без всяких эскизов.
Дорога раздора: жители Татарстана пожаловались на строительство трассы Москва – Казань
Сегодня, 8:42
Тысячи жителей Татарстана недовольны строительством новой трассы М12, которая соединит Москву и Казань. Люди считают, что магистраль пройдет слишком близко к их домам, и требуют пересмотреть проект.
Политика
Песков: Мы поддерживаем легитимного президента Беларуси и законность в братской стране
Сегодня, 11:37
Россия выступает за легитимного президента Беларуси и соблюдение законности в братской республике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT, отвечая на вопрос, почему РФ поддерживает
Участки для голосования на выборах в парламент Казахстана откроют в 53 странах
Сегодня, 9:49
Граждане Казахстана за рубежом смогут принять участие в голосовании на очередных парламентских выборах, сообщает
Минобороны РФ: Режим прекращения огня в Карабахе соблюдается на всей линии
Сегодня, 6:21
Российские миротворцы развернули вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре 10
Суд в Пенсильвании запретил учитывать часть присланных по почте бюллетеней
Сегодня, 1:38
Суд штата Пенсильвания запретил учитывать при подсчете голосов на президентских выборах часть избирательных бюллетеней,
Экономика
В мире
В Италии задержан миллионер за изнасилование студентки на кокаиной вечеринке
Как динозавр: во Флориде заметили гигантского аллигатора
СМИ: Байден побеждает в Аризоне, где обычно поддерживали республиканцев
Спорт
Начнем с бельгийцев: опубликовано расписание матчей чемпионата Европы – 2020
Сегодня, 10:36
Стало известно расписание игр чемпионата Европы по футболу – 2020 года, который был перенесен на 2021 год. В турнире примет участие сборная России, говорится на сайте УЕФА. Подопечные Станислава Черчесова сыграют в
Россиянин Волков сразится с голландцем Оверимом на турнире UFC
Сегодня, 2:50
Российский боец Александр Волков встретится в октагоне с Алистаром Оверимом из Нидерландов. Их бой пройдет в рамках
Россиянин Александр Волков сразится с голландцем Алистаром Оверимом на турнире UFC
Сегодня, 2:50
Российский боец Александр Волков встретится в октагоне с Алистаром Оверимом из Голландии. Их бой пройдет в рамках
Определились все участники чемпионата Европы по футболу
Сегодня, 2:13
Сегодня определились последние четыре участника чемпионата Европы по футболу-2020, который из-за пандемии коронавируса
Авто
Porsche привез в Россию новый Macan Turbo
Ульяновский завод Bridgestone начал поставки зимних шин в Европу
Самые возрастные владельцы автомобилей LADA ездят на внедорожнике 4x4
Renault Arkana появился в российском каршеринге
Hi-tech
Каждого пятого реактора российских вузов поймали на плагиате
19.09.2019, 18:57
”Ректоры-плагиаторы наносят существенный косвенный ущерб экономике России, воспроизводя в своих университетах “специалистов”, терпимых к обману и нарушениям академической этики”, - говорится в
Redmi выпустит флагман на Snapdragon 855 Plus дешевле конкурентов
Google запустила горячую линию для звонков роботу
Американские военные констатировали, что НАТО слабее России
Беспроводные наушники научили разблокировать смартфон и подтверждать платежи
Найден способ продления срока службы Международной космической станции
Huawei презентовала «умный» телевизор
Huawei представила новые «умные» часы с двухнедельной продолжительностью работы
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Ашберн, 13 November, Friday 05:48
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В Италии задержан миллионер за изнасилование студентки на кокаиной вечеринке
Как динозавр: во Флориде заметили гигантского аллигатора
СМИ: Байден побеждает в Аризоне, где обычно поддерживали республиканцев
Врач назвал самого опасного переносчика COVID-19
Пойманная с поличным в Москве женщина объяснила причину продажи новорожденного сына
Песков: Мы поддерживаем легитимного президента Беларуси и законность в братской стране
Астрономы впервые увидели рождение магнетара
Песков рассказал все подробности о российских вакцинах от коронавируса
Антирекорд: в России за сутки выявили почти 22 тыс. новых случаев коронавируса